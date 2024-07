Bombegruppen var i Stavanger for å undersøke gjenstand

Politiet fant en liten bombelignende gjenstand på en kjenning av politiet forrige uke. Den har blitt oppbevart av politiet fram til nå, sier operasjonsleder i politiet Olaug Bjørnsen.

I dag landa to representanter for bombegruppa i Stavanger for å undersøke gjenstanden.

Gjenstanden var ufarlig, og er destruert. Bombegruppen har nå reist.

NRK siterte tidligere Stavanger Aftenblad og skrev at politiet undersøker en bombeliknende gjenstand på SUS. Det stemmer ikke. Gjenstanden ble ikke funnet på SUS, men bombegruppen brukte landingsplattformen på sykehuset.