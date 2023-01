Bolsonaro etterforskes etter kongresstorming

Brasils tidligere president Jair Bolsonaro skal etterforskes etter stormingen av Kongressen, presidentpalasset og høyesterett i den brasilianske hovedstaden 8. januar. Det har landets høyesterett bestemt, ifølge AFP.

Minst 1500 Bolsonaro-tilhengere ble arrestert etter stormingen. President Lula da Silva har sagt at han er overbevist om at opprørerne hadde fått hjelp fra folk på innsiden.

Riksadvokaten har bedt om at Bolsonaro blir etterforsket i forbindelse med stormingen, og viser til at han har publisert en video som stiller spørsmål ved om presidentvalget i 2022 gikk riktig for seg.

Flere av opprørerne begrunnet stormingen med at valget av Lula da Silva var basert på valgfusk, slik Bolsonaro har hevdet. Bolsonaro skal for tiden oppholde seg i Florida.