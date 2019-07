Boligprisene steg 0,6 i juni

Boligprisene steg 0,6 prosent i juni, korrigert for sesongvariasjoner. Boligpristallene for juni fra Eiendom Norge viser at den nominelle prisendringen den siste måneden er på - 0,2 prosent, noe som er normalt i en måned med lav aktivitet i markedet.