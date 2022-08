Boligprisene sank med 1,6 prosent i juli

Boligprisene sank med 1,6 prosent i juli 2022. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,2 prosent, skriver Eiendom Norge.

– Boligmarkedet i Norge tok sommerferie i juli. Mens boligmarkedet i juli under pandemien i 2020 og 2021 var preget av stor aktivitet, har det blir solgt få boliger i år. Vi må tilbake til 2017 for å finne en juli med færre salg enn i årets juli, sier direktør Henning Lauridsen.

Oslo hadde sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli, med en oppgang på 0,4 proent.

– Dette illustrerer vår vedvarende bekymring for boligprisutviklingen og prisnivået i hovedstaden. Vi ser heller ikke at renten vil bite her med første.