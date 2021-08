Boligbrann i Stavern overtent

Et bolighus i Stavern i Larvik kommune brant natt til mandag. Huset var overtent da brannvesenet kom frem. – Huset har to boenheter og én personer har blitt evakuert og blir tilsett av helse på stedet. Det er ikke meldt om noen skadde, forteller operasjonsleder Øyvind Hammervold ved Sør-Øst politidistrikt til NRK. Politiet fikk melding fra brannvesenet om at noen hadde observert mye røyk i huset på stedet rundt klokken to natt til mandag. Flere brannstasjoner bistår i innsatsen med å slukke brannen.

Det skal ikke være spredningsfare.

Klokken 04:00 melder brannvesenet at de har kontroll på brannen. Det skal være store skader på huset.