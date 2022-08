Boligbrann i Ørsta i Møre og Romsdal

Det brenner kraftig i et hus tett inntil E39 i Barstadvik i Ørsta kommune i Møre og Romsdal. Det fører til trafikkproblemer på stedet, melder politiet på Twitter. Ingen er skadet utover at huseier har pustet inn noe røyk. To nabohus er evakuert. Brannvesenet ber folk i området om å lukke vinduer og ventiler for å holde røyken ute.