Boligbrann i Kristiansund

Det brenner for fullt i et rekkehus i Dalegata i Kristiansund natt til onsdag. Det er fare for spredning, og to beboere er ikke gjort rede for. Brannvesenet meldte om brannen på Twitter klokken 3.50. Røykdykkere søker etter personer i huset.