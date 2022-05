Boeing-romkapsel framme på ISS

Boeings ubemannede romkapsel Starliner har i natt koblet seg til Den internasjonale romstasjonen (ISS). Nasa sier den ubemannede romferden er vellykket.

Testflygingen skal legge grunnlaget for framtidig transport av astronauter med Starliner. I november fraktet SpaceX fire astronauter til ISS. Dermed kan USA snart ha to uavhengige systemer for å nå romstasjonen.