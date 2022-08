Bloomberg: Xi og Putin deltar på G20-toppmøte på Bali

Kinas president Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin deltar begge på G20-toppmøtet på Bali i november, ifølge Indonesias president Joko Widodo.

– Xi Jinping kommer. President Putin har også sagt til meg at han vil komme, sier Widodo i et intervju med Bloomberg. De to landenes utenriksministre var til stede ved det forrige G20-møtet på Bali i juli.

Det neste toppmøtet vil finne sted 15. og 16. november.

Widodo, som har forsøkt å ta en meklerrolle i krigen mellom Russland og Ukraina, har vært under press fra vestlige land om å trekke tilbake Putins invitasjon til toppmøtet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt at han kommer til toppmøtet, men at det avhenger av hvem andre som kommer.

(NTB)