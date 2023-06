Blinken møtte Kinas president Xi Jinping

Det anstrengte forholdet mellom USA og Kina var på dagsordenen da Antony Blinken møtte Xi Jinping. Blinken sier begge parter ønsker en stabilisering.

Den kinesiske presidenten sa etter møtet mandag at de «gjorde fremskritt og kom til enighet om flere spørsmål».

– Samhandling mellom stater bør alltid være basert på gjensidig respekt og oppriktighet, sa Xi på vei inn til møtet.

Han håpet at den amerikanske utenriksministerens besøk ville bidra til å stabilisere forholdet.

– President Biden ba meg reise til Beijing fordi han mener USA og Kina har plikt til og ansvar for å forvalte forholdet vårt, sa den amerikanske gjesten.

Blinken sier han uttrykte bekymring for situasjonen i Xinjiang, Tibet og Hongkong og for Kinas «provoserende» handlinger i Taiwanstredet. I møtet med Xi ba han også Kina få kontroll over Nord-Koreas «farlige opptreden».

Før han møtte president Xi, var Blinken i møte med utenrikssjef Wang Yi i det kinesiske kommunistpartiet. Sistnevnte sa at forholdet mellom de to landene er på et bunnivå, og at de må velge mellom samarbeid og konflikt.

– Det er nødvendig å velge mellom dialog og konfrontasjon, sa Wang, ifølge statlige kinesiske medier.

Wang, som er utenrikssjef i det kinesiske kommunistpartiet, mener det dårlige forholdet skyldes USAs misforståtte syn på Kina.

Verken Blinken eller Wang kom med noen uttalelser mens de håndhilste før de gikk inn til et møte bak lukkede dører.

I møtet ga Wang også beskjed om at det ikke er «noe rom for kompromiss eller ettergivelse» fra kinesisk side i spørsmålet om Taiwan.

– USA må rette seg fullt ut etter «Ett Kina»-prinsippet, respektere Kinas suverenitet og territorielle integritet og tydelig motsette seg uavhengighet for Taiwan, sa utenrikssjefen ifølge statskringkasteren CCTV.

(NTB)