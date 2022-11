Ble sendt ut varsel om luftangrep i hele Ukraina

Det ble sendt ut varsel om luftangrep over hele Ukraina tirsdag, skriver nyhetsbyrået Reuters. Meldingen om varselet kom litt før klokken 12. Det ble utstedt etter at ukrainske tjenestemenn hadde advart om at Russland forberedte en ny bølge med missiler og droneangrep. Det er foreløpig ikke kommet meldinger om nye varsel eller angrep etter dette.