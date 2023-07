Bjørnar Moxnes er sykmeldt

Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, er sykmeldt, det opplyser partisekretær Reidar Strisland til NRK.

Hvor lenge han vil være sykmeldt kan ikke Strisland si i kveld.

– Alt det må vi komme tilbake til. Nå skal vi ha møte med landsstyret der de skal orienteres først, så kan dere få svar senere i kveld, regner jeg med.

Bjørnar Moxnes har ikke anledning til å kommentere saken overfor NRK mandag kveld, fordi han er sykmeldt, opplyser pressesekretær Maren Njøs Kurdøl.

Moxnes innrømmet tyveriet fredag og hevdet at han mente det var hans egne briller, eller at han ikke tenkte over det da han gikk ut av butikken.

Han har endret forklaringen sin flere ganger, og til slutt innrømmet han å ha revet av lappen og lagt brillene i bagasjen da han fant ut at han hadde tatt de med seg fra butikken uten å betale for dem.

Det skal være et ekstraordinært landsstyremøte 19.30 mandag kveld, hvor partifeller i Rødt skal orienteres om sykemeldingen.