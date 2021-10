Bjørn Dæhlie flytter fra skatteparadis

Bjørn Dæhlie selger huset og forlater skatteparadiset Bø i Vesterålen, skriver VG.

Dæhlie kjøpte et hus i Bø for 1,2 millioner kroner i oktober i fjor. Nå er huset lagt ut til salgs for 2,6 millioner.