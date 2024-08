Bistandsadvokat: – Snakk om kvelertak og slag

– Det er snakk om kvelertak og slag, sier Mette Yvonne Larsen.

Hun er bistandsadvokaten for kvinnen som er fornærmet i Marius Borg Høiby-saken. Hun møtte flere medier i Arendal onsdag ettermiddag.

Ifølge Larsen ble hennes klient utsatt for kvelertak og slag av Høiby natt til 4. august.

– Det går bra med henne, sånn fysisk, sier Larsen.

Hun sier at det som skjedde denne natta, var en engangshendelse, men at hun ikke vil kommentere det nærmere.

Onsdag uttalte Høiby seg til mediene for første gang etter at saken ble kjent. Der innrømmet han å ha slått kjæresten i kokainrus. Larsen sier det er bra at han erkjenner dette.

– Det er vel kanskje starten på at man får gjort noe med det, og det er hun (klienten, journ.anm.) glad for, sier bistandsadvokaten videre.