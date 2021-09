Bistandsadvokat: – Ikkje lett for dei

Dei pårørande til Birgitte Tengs fekk telefon frå politiet tysdag morgon om at det var utvikling i saka. Onsdag morgon fekk dei vite om pågripinga, opplyser bistandsadvokat Erik Lea til NRK.

– Det kom som eit sjokk for dei. Dei er framleis i sjokk. Dei tar det langsamt innover seg, seier han.

No håpar dei at politiet har arrestert riktig person, slik at dei endeleg får svar på det som skjedde natt til 6. mai 1995, seier bistandsadvokaten. Foreldra til Birgitte har heile tida meint at fetteren stod bak drapet.

– Dette er ikkje lett for dei, levd med dette i 26 år og hatt sin oppfatning om kven som står bak, seier Lea.