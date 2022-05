Binne med to unger skutt i Trøndelag

Tre bjørner ble søndag felt i Lierne i Trøndelag. Bjørnene skal ha angrepet flere reinkalver. Det er en binne og to bjørnunger som ble felt, opplyser politiet i en pressemelding.

Politiet har startet etterforskning og jobber med å avklare hendelsesforløpet. Én person har status som mistenkt i saken, opplyser politiadvokat Ole Andreas Aftret.

Tidligere opplyste Aftret til Adressa at mannen som skjøt, varslet politiet rundt klokka 17.20 søndag. Meldingen gikk ut på at det var tamrein som var angrepet av bjørnen. Nødrettsbestemmelsen i naturmangfoldsloven sier at man kan avlive vilt dersom tamrein angripes.

– Vi skal nå ettergå om dette stemmer og ta en vurdering av saken, sier politiadvokaten. Det blir ikke opplyst om noen av reinsdyrene døde.