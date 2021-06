Bill Cosby løslates

Bil Cosby ble i 2018 dømt til fengsel mellom tre og ti år for overgrep. Han skal ha dopet ned og voldtatt en kvinne i 2004. Nå blir han løslatt, melder blant andre nyhetsbyrået AP. Høyesterett i Pennsylvania har omgjort dommen til Cosby, og krever at han slipper ut av fengsel umiddelbart. Han har allerede sonet mer enn to år av dommen.