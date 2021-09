Bilfører omkom i trafikkulykke

En bilfører mistet livet i en frontkollisjon mellom en lastebil og en varebil på riksvei 92 mellom Karasjok og Kautokeino i Finnmark sent tirsdag kveld.

Politiets operasjonsleder Tarjei Leinan Mathiesen opplyser til NTB at de to personene i lastebilen fremstår fysisk uskadd, men at føreren i en varebil døde på stedet. Vedkommende var alene i bilen.

Natt til onsdag opplyser politiet at riksvei 92 vil være stengt fram til onsdag formiddag i påvente av at ulykkesgruppen til Statens vegvesen kommer til stedet. De er ventet framme onsdag morgen.