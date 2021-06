Bild: Tre drept i tysk by

Minst tre personer er drept og seks såret i den tyske byen Würzburg i Bayern, ifølge avisen Bild. Tidligere i kveld opplyste politiet i byen at de hadde sperret av store deler av sentrum i byen på grunn av en stor politiaksjon. Lokale medier meldte da at det dreide seg om et knivangrep. En mistenkt gjerningsperson skal være pågrepet.