Bild: IT-systemet til Lufthansa nede

Det er svikt i datasystemet til Lufthansa over hele verden, melder Bild.

Selskapet bekrefter selv dette på Twitter:

«For øyeblikket er flyselskapene i Lufthansa-konsernet rammet av en IT-svikt. Dette forårsaker flyforsinkelser og kanselleringer. Vi beklager ulempene dette påfører våre passasjerer», skriver Lufthansa.

Problemene fører til at at et ukjent antall fly er kansellert eller forsinka.

Ifølge Bild er det systemene for innsjekk og ombordstigning som påvirkes. Maskiner kan ta av, men uten bagasje, siden det ikke kan sjekkes inn, skriver Business Insider.

Bilder og videoer fra flere tyske flyplasser viser kaos i avgangshallene.

Lufthansas datterselskaper; Germanwings, Eurowings, Lufthansa Regional og Lufthansa City Line er alle påvirket av svikten.

En talsperson for Lufthansa sier til Berliner Zeitung at de arbeider hardt for å løse problemene:

Lufthansa har et utstrakt rutenettverk som inkluderer alle verdens seks kontinent. Selskapet satser tungt på ruter innenriks i Tyskland og fra sine tyske baser ut i Europa.

Lufthansa har fire avganger og fire ankomster til Oslo lufthavn i dag.