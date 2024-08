Bild: Flere skal være drept under byfest i Tyskland

Flere personer skal være angrepet med kniv under en byfest i byen Solingen i Tyskland.

Avisen Bild melder om flere døde. Det pågår redningsarbeid på stedet. Et politihelikopter sirkler ifølge avisa over området.

Det var under en feiring av byens 650 år jubileum at angrepet skjedde. Folk er bedt om å forlate området.

Solingen er en by i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen, øst for Düsseldorf. Byen har litt over 160 000 innbyggere.