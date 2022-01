Bil kjørte av veien på Nordfjordeid

110 Vest melder på Twitter at en bil har kjørt utfor ved Skipenes Bru på Nordfjordeid. Brannvesenet er på vei.

Ulykken skal ha skjedd på E39, like ved Nordfjordeid sentrum. Statens Vegvesen melder at bilen står tørt. Veien er ikke stengt.