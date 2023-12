Bil havnet på taket i Gulen

En kvinne er frakta med luftambulanse til Haukeland sykehus, etter en trafikkulykke i Gulen. En bil har kjørt av veien og ligger på taket, opplyser Vest politidistrikt på X.

Det var to personer i bilen. Innledningsvis opplyste politiet om at de to hadde kommet seg ut og var ved bevissthet. Men kvinnen har vært inn og ut av bevissthet, og er frakta til sykehus. Det er glatt på stedet.