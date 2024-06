Bil havnet i vannet på Karmøy

En bil har havnet i et vann på Karmøy. Det var tre personer i bilen som måtte klatre ut av bilvinduet. Det er uvisst om noen er skadd. Bilen kjørte først ut i ei grøft for så å havne i et vann. Vannet var ganske grunt på stedet, opplyser politiet.