Bil falt ned to etasjer i P-hus

En bilfører er fraktet til sykehus etter å ha kjørt utfor et rekkverk i et parkeringshus i Sandvika i Bærum og landet på taket to etasjer nedenfor.

Oslo politidistrikt opplyser at det kun var én person i bilen.

– Vedkommende er hentet ut fra kjøretøyet, skriver de på Twitter.

Personen skal være ved bevissthet, men er fraktet til sykehus. Politiet meldte om hendelsen i Sandvika sentrum klokka 7.21 tirsdag morgen.