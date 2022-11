Biden: Twitter «spyr ut løgner»

USAs president Joe Biden kommenterte Elon Musk sitt oppkjøp av Twitter under et arrangement fredag.

– Musk har kjøpt et sosiale medier som «spyr ut løgner» over hele verden. Det finnes ingen redaktører igjen i USA. Det finnes ingen redaktører. Hvordan kan vi forvente at barna våre skal kunne forstå hva som er på spill, sa Biden ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Fredag ble det kjent at Elon Musk, som nylig kjøpte opp Twitter, avskjedighet mange ansatte via epost.

Musk tvitret natt til lørdag at det dessverre ikke var noen annen utvei ettersom selskapet taper rundt 4 millioner dollar per dag. Han legger skylden på det store inntekstapet på aktivister som skal ha presset annonsører.

Han har ikke opplyst hvor mange som har blitt oppsagt.

– Alle som mistet jobben sin fikk tilbud om tre måneder sluttvederlag, som er 50 prosent mer enn det som er lovpålagt, opplyser Musk via Twitter.