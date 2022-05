Biden: Frykter at Putin mangler en vei ut krigen

USAs president Joe Biden sier han frykter at Russlands president Vladimir Putin ikke lenger har noen vei ut av krigen i Ukraina, og at han forsøker å finne ut hvordan, skriver Reuters.

Under en tale på et arrangement i Washington mandag sa Biden at Putin feilaktig hadde trodd at en invasjon av Ukraina ville splitte opp Nato og ødelegge EU.

i stedet for har USA og en rekke land samlet seg på ukrainsk side i konflikten.

– Russlands angrep på Kyiv ble slått tilbake i mars av sterk ukrainsk motstand. Russland, som kaller invasjonen «en spesiell militær operasjon» sendte flere soldtaer inn i Ukraina for en stor offensiv øst i landet den siste måneden, men det har gått sakte, sa Biden.