Biden: Enighet om gjeldstaket i USA

USAs president Joe Biden sier at han og republikanernes Kevin McCarthy er enige om en avtale som sikrer at gjeldstaket blir hevet. Biden sier videre at avtalen er klar til å sendes til Kongressen for behandling.

Det kom frem i en video publisert på presidentens offisielle Twitter-konto søndag.

Den amerikanske staten risikerer å gå tom for penger innen 5. juni dersom republikanere og demokrater i Kongressen ikke klarer å bli enige.