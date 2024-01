Biden: Amerikanske og britiske angrep mot Houthi-militsen vil fortsette

USAs president Joe Biden sier at de amerikanske og britiske angrepene mot Houthi-militsen i Jemen vil fortsette fordi de fortsatt angriper skip i Rødehavet. Det melder AFP.

På spørsmål om angrepene nytter, svarte Biden torsdag:

– Når du sier «nytter, stopper de houthiene?» Nei. Kommer de til å fortsette? Ja, sa Biden til pressen i Det hvite hus.

Houthi-militsen tok onsdag på seg ansvaret for et angrep mot et amerikansk skip i Adenbukta.