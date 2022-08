Biden: Al Qaidas leder drept i droneangrep

USAs president Joe Biden bekrefter at Al Qaida-leder, Ayman al-Zawahiri, ble drept i et amerikansk droneangrep. Angrepet fant sted i Afghanistans hovedstad Kabul lørdag.

– Rettferdigheten har seiret og denne terroristlederen lever ikke mer, sa Biden på en pressekonferanse i Det hvite hus, natt til tirsdag norsk tid.

Han sa han hadde gitt ordre om operasjonen, som ble utført av CIA lørdag kveld, og at det ikke var sivile ofre.

Han sa også at han håpet al-Zawahris død ville være en trøst for familiene til dem som ble drept i 11. septemberangrepet, som al-Zawahri var anklaget for å stå bak.

Dermed bekrefter Biden ryktene som sirkulerte i Washington mandag om at den egyptiske al-Qaida-lederen al-Zawahri var drept. (NTB)