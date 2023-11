Biden: – Vi har gjort «reelle fremskritt»

USAs president Joe Biden sier at samtalene med Kinas president Xi Jinping hadde gjort «reelle fremskritt» for å redusere spenningen mellom de to landene.

– Jeg setter pris på samtalen jeg hadde med president Xi, i dag. Og vi gjorde virkelige fremskritt, skriver Biden på X.

Etter møte uttalte Xi Jinping at han håpet at landene kunne respektere hverandre. Han sa også at de var blitt enige om å etablere en arbeidsgruppe for å samarbeide mot narkotika.

Xi skal også ha uttalt at USA må slutte å gi våpen til Taiwan og støtte Kinas fredelige «gjenforening».

Ifølge Kinesiske statsmedier skal USA og Kina også gjenoppta kommunikasjon på høyt nivå mellom landenes militærstyrker.

Toppmøtet mellom Biden og Xi Jinping skal ha vart i flere timer før de gikk til en felles lunsj, deretter avsluttet de det hele med en spasertur.

Det er ventet at Biden skal holde en pressekonferanse senere.

Meldingen oppdateres.