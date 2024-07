Biden: – Det er ingen konger i USA

– Fundamentet i USA er at det er likhet for loven. Det er ingen konger i USA, sa president Joe Biden i en tale natt til tirsdag.

Biden kritiserte USAs høyesteretts avgjørelse etter at tidligere president Donald Trump ikke kan straffeforfølges for handlinger Trump utførte som president.

Han advarte om høyesteretts kjennelse om presidentimmunitet og kalte det for en «farlig presedens», som han tror USAs tidligere president, Donald Trump, vil utnytte dersom han blir valgt igjen.

– For alle praktiske formål betyr dagens beslutning mest sannsynlig at det ikke er noen grenser for hva en president kan gjøre. Dette er fundamentalt nytt prinsipp , og det er en farlig presedens, sa Biden.

– Det amerikanske folket må bestemme seg om de vil stole på Donald Trump igjen, sier Biden.

Han dro frem stormingen av kongressen 6. januar, og kalte det for den mørkeste dagen i USAs historie.