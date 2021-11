Biden vil oppheve patentrettigheter

USAs president Joe Biden tar til orde for at patentbeskyttelsen hos vaksineleverandører oppheves, slik at flere kan produsere vaksiner mot covid-19, melder nyhetsbyråene AFP og Reuters. USA har tidligere vært imot å oppheve dette, men har gitt signaler om at de kan komme til å snu. Neste uke er det møte i Verdens handelsorganisasjon (WTO), og Biden ber landene komme til enighet om dette der.

– Nyheten om den nye varianten (omikron, som har fått stor spredning i land sør i Afrika), bør gjøre det klarere enn noensinne at pandemien ikke vil være over før vi har vaksiner verden over, sier Biden.

I Norge har statsminister Jonas Gahr Støre i et imntervju med NRK tidligere i kveld bedt om det samme.