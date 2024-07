Biden vil ha ny debatt med Trump

President Joe Biden sier han vil møte Donald Trump til ny debatt i september.

Biden har fått massiv kritikk fra sine egne etter at han gjorde en elendig figur i debatten mot Trump i slutten av juni.

Mange har sagt at den 81 år gamle presidenten er for gammel og bør trekke seg, men Biden nekter.

Det var i et intervju med TV-kanalen NBC som ble sendt i natt at Biden sa at han var klar for en ny debatt til høsten.