Biden vil gi Saudi-Arabias kronprins immunitet

USAs president Joe Biden mener at Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman bør beskyttes mot søksmål etter drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

Biden-administrasjonen uttaler at kronprinsens offisielle rolle bør være grunnlag for immunitet i søksmålet fra Khashoggis forlovede og fra menneskerettighetsgruppen som Khashoggi hadde etablert, Democracy for the Arab World Now. Dermed støtter Washington Saudi-Arabias syn i saken.

Anmodningen er ikke bindende. En dommer skal ta stilling til om kronprinsen skal få immunitet. (NTB)