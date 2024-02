Biden slår tilbake: – Hukommelsen min er god

– Hukommelsen min er god, sa Joe Biden i ein tale natt til fredag.

Han sa vidare at han «er ein eldre mann» og at han «veit kva han driv med».

– Eg er den best kvalifiserte i landet til å vera president, sa han.

USAs president Joe Biden varsla at han ville tala 01.45 norsk tid.

Tidlegare torsdag blei det kjent det ikkje er grunnlag for å reisa straffesak mot den amerikanske presidententen i dokumentsaka.

Det kvite hus er glad for at president Joe Biden ikkje blir tiltalt for å ha hatt graderte dokument, men lite nøgd med kommentaren frå spesialetterforskar Robert Hur. Han sa nemleg at Biden i samtalar verka «som ein sympatisk velmeinande eldre herre med dårleg hukommelse».