Biden refererte til Kinas president som en diktator

Dagen etter utenriksminister Antony Blinkens møte med Kinas president Xi Jinping, blir sistnevnte omtalt som en diktator av USAs president Joe Biden.

Biden kom med uttalelsen på en pengeinnsamling i California, bare én dag etter at Blinken møtte Xi i Beijing på en reise som skulle forsøke å bedre forholdet mellom de to landene.

Presidenten snakket om hendelsen med den kinesiske ballongen som ble skutt ned over USA tidligere i år.

– Grunnen til at Xi Jinping ble veldig opprørt da jeg skjøt ned den ballongen med to kassebiler fulle av spionutstyr, var at han ikke visste at den var der, sa Biden.

– Det er en stor forlegenhet for diktatorer. Når de ikke visste hva som skjedde. Det var ikke meningen at den skulle være der den var. Den ble blåst ut av kurs, fortsatte han.

Uttalelsen kommer også etter at Biden selv sa mandag at han trodde forholdet mellom USA og Kina var på rett spor, og med det indikerte at det var gjort framskritt på Blinkens reise.

