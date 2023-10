Biden ønsker at Israel skal vente med bakkeinvasjon

USAs president Joe Biden mener Israel bør vente med å sende bakkestyrker inn på Gaza til flere av gislene er løslatt, melder Reuters

Biden svarte «ja» da han fikk spørsmål om dette fra en journalist fredag, melder Reuters. Noen timer tidligere ble en 17-årig israelsk-amerikaner og hennes mor løslatt av Hamas.

USA og deres allierte har i møter med israelske representanter bedt landet være strategiske og tydelige på målene dersom de går inn på Gazastripen med bakkestyrker, sier kilder til CNN.

De vestlige allierte skal ikke ha prøvd å snakke Israel fra en bakkeinvasjon, men understreket at målene for å ta ut Hamas må være klart definerte for å unngå at det ender med en langvarig okkupasjon.

(NTB)