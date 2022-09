Biden beskylder Trump og hans støttespillere for å true demokratiet

– Donald Trump og Maga-republikanerne representerer ekstremisme som truer selve grunnlaget for vår republikk, sa USAs president Joe Biden da han holdt en tale i natt.

Maga er forkortelse for Donald Trumps slagord: Make America Great Again. Biden oppfordret folk til å bruke stemmeretten sin i høstens mellomvalg til kongressen. Han uttrykte dyp bekymring for hva slags politikere Maga-republikanerne forsøker å få valgt.

– Maga-krefter er fast bestemt på å ta dette landet bakover. Tilbake til er Amerika hvor det ikke er noen rett til å velge, ingen rett til privatliv, ingen rett til prevensjon, ingen rett til å gifte deg med den du elsker. De fremmer autoritære ledere og de fremmer politisk vold. De er en trussel mot personlige rettigheter, rettferdighet, lov og orden – til selve sjelen i dette landet, sa Biden.