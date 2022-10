Biden benåder marihuana-dømte

Biden benåder alle som har en føderal dom for besittelse av marihuana, skriver Reuters. Han oppfordrer guvernørene i delstatene til å gjøre det samme. CNN skriver at dette er Bidens første steg mot en avkriminalisering i USA.

– Fengsling av folk for besittelse av marihuana har snudd opp ned på for mange liv, og sperret inne mennesker for oppførsel som mange stater ikke lenger forbyr, sier Biden.

– Å være strafferegistrert for besittelse av marihuana har også skapt unødvendige barrierer for muligheten til skaffe seg jobb, bolig og utdanning, mener han.