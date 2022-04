Biden anklager Russland for folkemord i Ukraina

President Joe Biden fastholder sin uttalelse om folkemord om Russlands handlinger i Ukraina.

– Jeg kaller det for folkemord fordi det har blitt tydeligere og tydeligere at Vladimir Putin prøver å utslette selve ideen om å få være ukrainsk og bevisene for det øker, sier president Joe Biden.

På et folkemøte i delstaten Iowa tirsdag omtalte han den russiske invasjonen av Ukraina som et folkemord.

– Familiebudsjettet ditt, muligheten din til å fylle tanken, ingenting av dette burde stå og falle på hvorvidt en diktator går til krig og begår folkemord på den andre siden av kloden, sa han.

Tidligere har Biden uttalt at han ikke mente Russlands handlinger utgjør et folkemord, slik den ukrainske regjeringen mener, men at det heller er snakk om krigsforbrytelser, skriver NTB.