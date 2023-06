Bhatti i retten: Motsetter seg utlevering til Norge

Rettsmøte angående utlevering av den norske statsborgeren Arfan Bhatti er gang i den pakistanske hovedstaden Islamabad.

Høringen i den lokale retten startet på nytt i dag, etter at den sist tirsdag ble utsatt for en uke – og varetektsfengslingen ble forlenget. Bhatti ønsker å bli løslatt på kausjon, mens pakistanske myndigheter ønsker å utlevere ham til Norge.

Bhatti har motsatt seg Norges ønske om utlevering da han mener at han ikke har noe å gjøre med terroraksjonen i Oslo for et år siden. Han er sikter for medvirkning.

Med en gang rettsforhandlingene kom i gang ble pressen bedt om å forlate retten, etter en anmodning fra Bhattis forsvarsadvokat.