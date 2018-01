Beruset sjåfør hadde 11 passasjerer

– Det mest iøynefallende var at det åpenbart var for mange personer i denne bilen, sier Vidar Pedersen fra Oslo-politiet om bilen de stanset på Østre Aker i natt. Tolv personer befant seg i bilen, og sjåførens alkotest viste «godt over lovlig verdi».