Bertheussen trekker anken

Laila Bertheussen har bestemt seg for å trekke anken sin over straffeutmålingen, skriver hun på Facebook.

– Min anke over skyldsspørsmålet er avvist. Jeg har derfor bestemt meg for å trekke anken over straffeutmåling. Det er ikke meningsfullt å stille i en en rettssak som kun skal handle om straffen for noe jeg ikke har gjort. Så jeg tar straffen, skriver hun.

I det samme innlegget utløser hun også en «dusør» på 100 000 kroner til den som kommer med tips som fører til oppklaring av en eller flere av hendelsene hun er dømt for.

Dusøren gis også til den som kommer med en tilståelse som fører til oppklaring, skriver hun.

Kort tid etter at hun la ut innlegget der hun annonserte nyheten, la hun ut et nytt bilde av ordet «justismord» skrevet med stor skrift.

Bertheussen ble i Oslo tingrett dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem sin samboer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Ettersom Høyesterett i begynnelsen av november forkastet Bertheussens anke, var det kun en anke over straffeutmålingen som etter planen skulle behandles i lagmannsretten på torsdag.