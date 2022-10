Bernt Hulsker dømmes til betinget fengsel

Bernt Hulsker (45) var tiltalt for hatefulle ytringer og hensynsløs adferd. Nå dømmes han til betinget fengsel i 18 dager, samt en bot på 15.000 kr.

Ifølge tiltalen skal han ha sagt «jævla neger» og «hvordan kan du be en hvit mann om å gå ut» eller liknende i forbindelse med at han ble bedt om å forlate en karaokebar han befant seg på etter et julebord i VGTV.

Aktor Marianne Aune ba om betinget fengsel i 24 dager med en prøvetid på to år, og en bot på 15.000 kr. Hulskers forsvarer, Bernt Christian Birkeland, mente Hulsker burde frifinnes.