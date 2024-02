Bergensbanen stengt på grunn av jordskred

Strekningen mellom Dale og Arna på Bergensbanen er stengt etter et ras, melder Vy.

– Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen. Vi arbeider med å organisere alternativ transport, sier pressevakt i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, til NRK.

– Det er ingen tog i raset, og dermed heller ingen skade på folk, tilføyer Lundeby.

Bane Nor, som har driftsansvar for Bergensbanen, opplyser til NRK at mannskap er på vei for å undersøke omfanget av raset - og ikke minst videre rasfare.

– Sikkerheten er ivaretatt. Vi har beredskap på flere strekninger nå grunnet værforholdene, og følger godt med på både snøfall, snøsmelting, vind og regn, sier pressevakt Gunnar Børseth til NRK.

Børseth sier reisende ikke trenger å være bekymret for sikkerheten.

– Vi åpner aldri før vi er sikre på at togene kan kjøre trygt. Vår oppfordring til reisende er å følge med på våre plattformer, sier Børseth til NRK.

Ny oppdatering vil komme klokken 18.00, melder Bane Nor.