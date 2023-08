Bergensbanen åpner for overnatting i vogn på innstilte tog

Vy åpner for at de som har billett på innstilt nattog på Bergensbanen, kan sove i vognen.

Vy innstiller avganger på Bergensbanen fredag 11. august. Dette gjelder de planlagte nattogene, samt 602 og 601. Samtidig åpner Vy for at de som har billett til nattoget, kan få sove i vognen på endestoppene Oslo og Bergen.

– Det er rett og slett fordi vi ser at noen blir litt fortvilet når de ikke har et overnattingstilbud. Vi får jo ikke tatt deg noe sted, men du får i hvert fall tak over hodet, sier pressevakt Åge-Christoffer Lundeby i Vy til Bergens Tidende.

De som tar i bruk dette tilbudet, vil likevel få refundert billetten.

Bergensbanen er i utgangspunktet stengt mellom Geilo og Hønefoss på grunn av ekstremværet, men banen går mellom Bergen og Geilo, snur på Geilo og kjører tilbake.

(NTB)