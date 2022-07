Bergensbanen åpen igjen etter brann

Bergensbanen var tidligere stengt mellom Hønefoss og Flå, det skriver Bane Nor på sine nettsider. Banen var stengt på grunn av brann ved sporet.

15.23 skriver Bane Nor at banen er åpnet for trafikk igjen, men man må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger.