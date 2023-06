Bergen Lufthavn: Fly måtte returnere til gate etter krangling om bord.

Vest politidistrikt melder på Twitter at to personer om bord i et fly kom i krangel med cabinpersonalet. Krangelen skal ha dreid seg om mobiltelefonbruk. Kapteinen valgte å avbryte taxing og returnere til gate. Politiet er på stedet og snakker med partene.