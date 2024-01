Bergen kommune prioriterer nødvendig helsehjelp i snøkaoset

Værsituasjonen og føreforhold påvirker kommunens tjenester til hjemmeboende. Nødvendig helsehjelp blir prioritert, heter det i en pressemelding fra kommunen.

– Tjenester som er nødvendige for å ivareta liv og helse blir prioritert, mens andre oppdrag kan bli forkortet eller avlyst. Den enkelte bruker vil bli kontaktet dersom hjelpen hos dem blir forsinket eller avlyst,sier Berit Breistein, etatsdirektør for Etat for hjemmebaserte tjenester.